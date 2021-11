Avellino, no alla violenza sulle donne mostrando con orgoglio le sue calciatrici Sui canali social del club biancoverde un video dedicato al calcio in rosa e un messaggio netto

“Costruiamo un mondo migliore ed equo. Stop alla violenza sulle donne”. L'U.S. Avellino ha scelto un video, diffuso sui propri canali social, per lanciare un messaggio chiaro e netto in una giornata diversa dalle altre, quella mondiale contro la violenza sulle donne. Protagoniste del montaggio sono le ragazze del neo-nato progetto “Wolf Woman”, impegnate sull'erba dello stadio di Montefalcione tra allenamenti e partite, in un clima di entusiasmo ed euforia. Innanzitutto per la possibilità di essere parte di un qualcosa che solo fino a qualche anno fa sarebbe stato inimmaginabile.

Le ragazze dell'Avellino, come tante altre in ogni angolo del mondo, vogliono semplicemente giocare a calcio e farlo oltre ogni pregiudizio, anche per dare un calcio a vecchie e retrogradi pensieri che hanno sempre associato la pratica di questo sport a un'attività prettamente maschile.

Anche OttoChannel e Ottopagine, oggi, scendono in campo contro ogni forma di violenza sulle donne. Tutti i giornalisti indosseranno un fiocco rosso come simbolo di adesione alla giornata mondiale contro la violenza sulle donne e in memoria delle vittime di femminicidio.