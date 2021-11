Da esubero a rimpianto di tanti, l'Avellino ritrova un Santaniello rigenerato In 13 partite con la Turris ha già realizzato più gol che in un campionato intero in biancoverde

Sarà pure che l'erba del vicino è sempre più verde, ma Emanuele Santaniello è stati capace di passare nel giro di pochi mesi da calciatore mal digerito, ad Avellino, da una buona parte di tifosi, a uomo del rimpianto in una situazione piuttosto paradossale. Anche oltre i giudizi soggettivi. Nella scorsa stagione, in biancoverde, Santaniello ha giocato 41 partite e messo a segno 5 reti tra campionato e playoff: 4 gol nella regular season, uno nell'andata dei quarti di finale dei playoff, al “Partenio-Lombardi”, contro il Südtirol.

Nemmeno il tempo di mandare in archivio l'annata agonistica che è stata chiara l'intenzione della società, del direttore sportivo e del tecnico di cederlo, al pari del compagno di reparto Bernardotto. Una decisione che all'epoca in pochi, va ricordato, hanno accolto strappandosi i capelli, convinti che, alla fine, al posto di Santaniello sarebbe arrivato qualcuno di valore superiore. Ed è questo il nocciolo della questione.

Perché il vero Santaniello, o almeno superiore a quello visto in Irpinia, è venuto fuori non appena ha iniziato a indossare la maglia della Turris, che lo inseguiva da mesi e mesi per il fermo desiderio del responsabile dell'area tecnica Primicile e del tecnico Caneo di affidargli le chiavi dell'attacco.

Via da Avellino, principalmente per motivi legati alla scelta di giocare col tridente, come svelato dallo stesso Santaniello a 696 TV; approdato a Torre del Greco per essere il riferimento centrale, di un tridente. E Santaniello, che pure là davanti, in carriera, ha giocato più a due che a tre, si è dimostrato un centravanti moderno. Mobile, tecnico.

Risultato? In 13 partite è già andato a bersaglio 5 volte. In estrema sintesi ha già superato lo score finale, in termini realizzativi, fatto registrare con l'Avellino 2020/2021. Col senno del poi è sempre facile ragionare; ci sono annate e annate, ma Santaniello ad Avellino ora divide tra chi resta convinto che non sia stata poi una grande perdita e chi, invece, si mangia le mani interrogandosi su se non sarebbe stato meglio tenerlo anche in relazione a chi, alla fine, ha preso il suo posto.

Intanto, è arrivato il momento dello scontro diretto: tempo di debiti scongiuri per i tifosi irpini, con lo spauracchio del gol dell'ex ad aleggiare, e di voglia di acuire le rivalutazioni da parte del riccioluto bomber, rinato a pochi kilometri da Avellino, lasciata a con un pizzico di dichiarata amarezza.