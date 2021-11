Al "Liguori" in navetta: il percorso riservato i tifosi dell'Avellino La prevendita per la sfida con la Turris terminerà alle 19, ecco tutti i dettagli sui biglietti

C'è tempo fino alle 19 di oggi, sabato 27 novembre 2021, per acquistare i biglietti per il settore ospiti dello stadio “Liguori” dove domani, con calcio d'inizio alle 14,30, si giocherà Turris – Avellino, valida per la sedicesima giornata del girone C di Serie C.

I sostenitori biancoverdi sono tenuti ad osservare il seguente percorso: uscita al casello autostradale di Torre del Greco, dove è stata individuata l’adiacente area “San’Elena” per il parcheggio dei mezzi privati di trasporto. Il trasferimento allo stadio avverrà a bordo di apposite navette. Per favorire le operazioni di prefiltraggio e controllo, si raccomanda la tifoseria ospite di raggiungere Torre del Greco con congruo anticipo rispetto all’orario di inizio del match.

Di seguito i prezzi applicati agli ospiti.

Distinti intero: 20 euro inclusi diritti di prevendita;

Distinti ridotto under 18 (nati dal 2003 al 2007), donne ed over 65: 15 euro oltre diritti di prevendita;

Distinti ridotto under 13 (nati dal 2008 al 2012): 5 euro oltre diritti di prevendita;

Distinti bambini nati dal 2013: ingresso libero.

La prevendita è in corso sul circuito Go2 (www.go2.it), con possibilità di acquisto sia on-line, sia presso i seguenti rivenditori di prossimità:

Music Point – via C. Colombo, 15 – Avellino;

Anto Bet – via Tagliamento, 309 – Avellino;

Tabacchi Romano Raffaele – via Roma, 1 – Solofra;

Bar Tabacchi Ercolino – via Nazionale delle Puglie, 25 – Avella;

Turismo Irpinia – via XXV Aprile, 30 – Ariano Irpino;

Ad Maiora Semper Viaggi – corso Vittorio Veneto, 260 – Grottaminarda;

DS Service – via S. Angelo, 124 – Mirabella Eclano;

Bar Lama – via Vitulanese, 19 – Montesarchio;

Bar Atlantic – via Contrada Greci 48/50 – Montoro;

Tabacchi Citro – via delle Puglie, 71 – Mercato San Severino.