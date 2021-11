Caneo: "L'Avellino è partito male ma ha tutto per vincere e battere il Bari" Turris - Avellino 1-2, il commento del tecnico dei corallini: "Non usciamo ridimensionati"

Turris – Avellino 1-2, il commento del tecnico dei corallini, Bruno Caneo: “Abbiamo cercato di fare un certo tipo di gioco, ma non ci siamo riusciti per la fisicità dell'Avellino, per l'atteggiamento e il campo viscido, che non ci ha permesso di giocare come preferiamo, ovvero palla a terra. Il rammarico è no aver saputo gestire il vantaggio di Tascone incassando subito il pareggio. L'Avellino è una squadra di assoluto livello, noi stiamo facendo il nostro campionato e dobbiamo rialzarci essendo orgogliosi di ciò che stiamo facendo. Non usciamo ridimensionati da questa partita. Mancano 25 punti alla salvezza, procediamo per step. C'è bisogno di ripartire dimostrando maturità dopo questa sconfitta. Ora prepariamo la sfida con il Potenza, consci di dover giocare una partita che ci faccia tornare ad esaltare. Il campionato? I valori delle squadre più forti, a parte il Bari, non sono ancora venuti pienamente fuori. La potenzialità delle big ermergeranno. L'Avellino? Vuole fare un campionato importante, ha organico, pubblico e società per aspirare a far meglio rispetto a questo avvio di campionato, che è andato male. Nel prossimo turno l'Avellino può battere il Bari, ci sono tutti i presupposti. Santaniello? Emanuele sta facendo molto bene, si sta mettendo a disposizione. Nonostante l'infortunio, che lo costringe all'utilizzo della maschera protettiva, nelle ultime tre partite si è fatto valere. Questa frattura al naso, però, lo ha oggettivamente un po' limitato”.