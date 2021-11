Maniero: "Grandissima vittoria, ora pensiamo al Bari senza esaltarci" Turris - Avellino 1-2, l'attaccante: "Un successo che ci dà consapevolezza nei nostri mezzi"

Turris – Avellino 1-2, il commento dell'attaccante dei biancoverdi, Riccardo Maniero tra i migliori in campo con una prestazione sontuosa per caparbietà, voglia di sacrificarsi per la squadra e lavoro di sponda. Da una sua giocata è partita l'azione che ha permesso a Di Gaudio di realizzare la rete decisiva per il successo: “Siamo felici per aver portato a casa una grandissima vittoria. Vincere qui non è mai facile, ci siamo riusciti per la seconda stagione di fila, in casa di una delle squadre più forti e che giocano meglio in questo campionato. Quella di oggi, contro la Turris, è una vittoria che ci dà entusiasmo, consapevolezza dei nostri mezzi, ma adesso bisogna fare più attenzione che mai a non ripetere gli stessi errori. Non dobbiamo esaltarci, sappiamo che non abbiamo fatto ancora nulla, e dobbiamo mantenere i piedi per terra. Ora ci godiamo qualche ora di riposo e poi penseremo al Bari, la prepareremo bene perché vogliamo fare una grande partita per regalare un'altra gioia ai nostri tifosi”.