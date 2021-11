Ciancio: "Ecco la risposta a chi diceva che ci eravamo sfaldati" Turris - Avellino 1-2, il terzino: "Critiche e voci su gente che vuole andar via, oggi veri lupi"

In campo a sorpresa, finalmente tornato quello della scorsa stagione. Simone Ciancio ha dato il suo decisivo contributo in termini di corsa, esperienza e dinamismo (suo l'assist per l'1-1 di D'Angelo), al “Liguori”, contribuendo al successo per 2-1 dell'Avellino sulla Turris: “Segreti non ne ho, solo la voglia di stare in campo. Abbiamo giocato una gran bella gara, dimostrato che siamo uniti. In settimana c'erano state delle critiche su gente che voleva andare via, sul gruppo che si era sfaldato. Abbiamo dato una grande risposta. Vorrei evidenziare anche che il Picerno oggi ha battuto il Palermo, insomma, la dimostrazione che in Serie C le partite non sono scontate. Mai. Ora testa a Bari, una partita che si prepara da sola. Ripartiamo da oggi, da questa gara ben fatta, sui livelli di Palermo e Catania. Siamo contenti per l'ottima prova che abbiamo offerto. Dobbiamo remare tutti dalla stessa parte e andare avanti. Abbiamo dato un segnale forte. Oggi abbiamo fatto una partita da veri lupi”.