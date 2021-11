Matera: "A disposizione di Braglia, non metto bocca sulle sue decisioni" Turris - Avellino 1-2, il centrocampista: "Il mister ha preparato la partita alla perferzione"

Turris – Avellino 1-2, il commento del centrocampista dei biancoverdi, Antonio Matera: “Innanzitutto ci tengo a dire che sono uscito per i crampi e non ce la facevo più, ma non si tratta di nulla di serio. La nostra vittoria è stata meritata, abbiamo preparato bene la partita in settimana grazie ai consigli del mister. La Turris è una grande squadra, gioca bene, avevano 4 punti più di noi. Non era facile, ma il lavoro paga. La mia condizione? Sto crescendo, se devo giocare o no, lo decide Braglia. Non posso dire nulla rispetto alle sue decisioni. Io mi sto impegnando e quando vengo chiamato in causa sono a disposizione. I tifosi? Siamo tutti una famiglia, non penso ci sia stato qualcosa di così grave qualche mese fa da poter rompere il legame che ci unisce. Dire “pace fatta” mi sembra perfino esagerato perché non abbiamo mai litigato. Il Bari? Ci arriviamo bene, cercheremo di portare i 3 punti a casa anche con loro. Bisogna giocare come abbiamo fatto oggi. Questa è la mentalità e l'atteggiamento giusto da opporre ai nostri avversari”.