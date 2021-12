Avellino, c'è una nuova spinta: quella del club "Morra Biancoverde" Una delegazione della squadra ha inaugurato la sede. Taglio del nastro affidato a Silvestri

Una delegazione dell'U.S. Avellino, composta dall’amministratore unico della IDC Giovanni D’Agostino, dal responsabile marketing Andrea Festa, dal team manager Giuseppe Matarazzo e dai calciatori Luigi Silvestri e Agostino Rizzo, ha presenziato all’inaugurazione del club “Morra Biancoverde” di Morra de Sanctis. Prosegue l'impegno del club biancoverde per cercare di riavvicinare i sostenitori alla squadra irpina sia attraverso la partecipazione in prima persona a eventi come quello che si è tenuto a Morra de Sanctis, sia attraverso iniziative colletarali.

Va, in tal senso, ricordato che in vista del big match con il Bari, in programma lunedì prossimo, alle 21, al “Partenio-Lombardi”, l'Avellino ha lanciato anche l'iniziativa “Ama la tua terra, sostieni i tuoi colori”. Ai giovani irpini tra i 16 ed i 34 anni, iscritti ai forum dei giovani, aderenti all’iniziativa, sarà riservato un prezzo scontato per entrare allo stadio. Prosegue, intanto, a gonfie vele la prevendita per la gara valida per la diciassettesima giornata del girone C di Serie C: già poco meno di tremila le presenze assicurate sugli spalti tra abbonati, ospiti (settore sold-out) e biglietti venduti.