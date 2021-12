Verso Avellino - Bari, un solo ballottaggio da risolvere per Braglia Intanto la prevendita procede a gonfie vele, il "Partenio-Lombardi" regalerà una cornice superlativa

Almeno tremila spettatori saranno sugli spalti del “Partenio-Lombardi” il prossimo lunedì, alle 21, per assistere ad Avellino – Bari, big match della diciassettesima giornata del girone C di Serie C. La prevendita continua a gonfie vele mentre Braglia non lascia nulla al caso. Ieri non si è tenuto il consueto test infrasettimanale con la Primavera. Una scelta finalizzata a scongiurare ogni possibile infortunio e salvaguardare la completa disponibilità di tutti i calciatori in rosa, di cui i biancoverdi sono arrivati finalmente a godere dopo 16 giornate di campionato.

Nessun indisponibile, nessuno squalificato, un solo ballottaggio da risolvere: quello tra Micovschi e Carriero. Se dovesse giocare il rumeno, il modulo sarebbe il 4-2-3-1, rodato e solo momentaneamente accantonato per imbrigliare la Turris con un 3-4-3 speculare, viceversa sul rettangolo verde l'Avellino sarà camaleontico potendo partire, in ogni caso, dal 4-2-3-1 con Carriero sulla trequarti a destra, ma potendo mutare forma con il semplice arretramento del centrocampista, in mediana, in un 4-3-3 o in un 4-3-1-2 come quello dei dirimpettai, con il concomitante posizionamento di Kanoute alle spalle di Maniero e Di Gaudio.