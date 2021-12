Mignani: "L'Avellino è forte, ma il Bari sarà concentrato, attento e cattivo" Verso il big match, il tecnico dei pugliesi: "Braglia è preparato, noi non vediamo l'ora di giocare"

Non solo Piero Braglia. All'antivigilia di Avellino – Bari ha parlato anche il tecnico dei biancorossi pugliesi, Michele Mignani: “Sappiamo quello che dobbiamo fare quando andiamo a giocare una partita importante. Abbiamo lavorato bene in settimana, vediamo cosa succede lunedì. Sarà una partita da affrontare con la massima attenzione, concentrazione e cattiveria sportiva”.

Big match in notturna lunedì, alle 21, al “Partenio-Lombardi”: “Si giocherà la sera, ci sarà temperatura fresca e questo aiuterà i ragazzi a correre di più. Sintetico? Non deve essere un pensiero, non vediamo l’ora di giocare. Sono convinto che saremo pronti. Scavone? Non c’è perché è squalificato, quindi, giocherà qualcun altro. Si stanno allenando tutti bene, anche i giocatori che hanno avuto problemi stanno dando continuità allenamenti. Ho una rosa che mi dà la possibilità di scegliere di settimana in settimana, aspetteremo fino all’ultimo per gli undici titolari”.

La capolista arriva in Irpinia con 9 punti di vantaggio: “L'Avellino? È forte, costruito per fare un campionato di vertice, ha fatto investimenti. Hanno un allenatore preparato, esperto, che ha fatto campionati importanti”.