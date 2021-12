Avellino - Bari, ecco quanti biglietti mancano per il tutto esaurito al Partenio Il dato aggiornato in vista del big match in programma lunedì prossimo alle 21

Sono indicativamente 3.775 i biglietti venduti rispetto ai 5.040 posti a disposizione (75 per cento della capienza massima del “Partenio-Lombardi”, in ossequio alle normative anti Covid-19) per assistere ad Avellino – Bari, valida per la diciassettesima giornata del girone C di Serie C, in programma lunedì prossimo alle 21. Restano, dunque, acquistabili 1.265 ticket a fronte dei 375 per il Settore Ospiti, polverizzati in poche ore; delle 1.310 sedute individuali riservate agli abbonati e ai 300 e rotti che hanno aderito alla campagna di mini-abbonamenti che si esaurirà con la gara casalinga con il Foggia.

A questi vanno sommati i 1.800 titoli di ingresso emessi per gli altri settori e il conto è presto fatto. A dare un'ulteriore spinta verso il tutto esaurito saranno i dati, in arrivo, relativi ad “Ama la tua terra, sostieni i tuoi colori”, riservata ai giovani irpini tra i 16 ed i 34 anni iscritti ai forum dei giovani aderenti all’iniziativa, per cui è stato riservato un prezzo scontato.

“Il pubblico? Mi auguro che riempiano tutto. So che li abbiamo fatti incazzare nel corso della stagione, ma credo sia arrivato il momento che si stringano attorno a questi ragazzi” ha commentato, questa mattina, in conferenza stampa, il tecnico dei biancoverdi, Piero Braglia.