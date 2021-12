Avellino - Bari, le probabili formazioni Alle 21 il big match valido per la diciassettesima giornata del girone C di Serie C

La lunga attesa è finita. Alle 21 il fischio d'inizio di Avellino – Bari, big match della diciassettesima giornata del girone C di Serie C. I biancoverdi hanno la possibilità di riaprire il campionato ponendo rimedio a un avvio con qualche pareggio di troppo, che ha permesso ai biancorossi, capolista, di produrre un gap di 9 punti di vantaggio. Un'evidenza numerica che, vista dall'altra parte della barricata, equivale a un margine rassicurante per approcciare la sfida:tanto da guadagnare e poco da perdere. Una ghiotta occasione per prendere il largo tagliando, potenzialmente, fuori dai giochi la diretta concorrente più temuta nella lotta per il primato.

Braglia arriva alla partita a carte coperte. Solo stasera si scoprirà se il tecnico andrà avanti con il 3-4-3, adottato con successo a Torre del Greco, o fronteggerà il 4-3-1-2 dei dirimpettai passando a un 4-3-3. Nel primo caso toccherebbe a Bove giocare al posto di un centrocampista, viceversa non resterebbe che scegliere chi tra Matera, Aloi, Carriero e De Francesco, in ordine di possibilità di impiego, si prenderebbe le altre due maglie per blindare, con D'Angelo, il settore nevralgico.

Sponda pugliese Mignani non può contare sullo squalificato Scavone; out anche Marras (fastidio al ginocchio) e De Risio (fastidio muscolare). Tre i dubbi da fugare per quanto riguarda gli interpreti: nel pacchetto arretrato Gigliotti insidia Celiento, Ricci potrebbe essere preferito a Mazzotta. In mezzo al campo Mallamo o Bianco.

Non meno di quattromila le presenze sugli spalti, con il club irpino che auspica di affiggere i cartelli del “tutto esaurito” entro lo start del match.

Avellino – Bari, le probabili formazioni.

Stadio “Partenio-Lombardi” (ore 21)

Avellino (4-3-3): Forte; Ciancio, Silvestri, Dossena, Tito; Matera, Aloi, D'Angelo; Kanoute, Di Gaudio; Maniero. A disp.: Pane, Bove, Mignanelli, Rizzo, Sbraga, Scognamiglio, De Francesco, Mastalli, Carriero, Gagliano, Micovschi, Plescia. All.: Braglia.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

Ballottaggi: Matera / Aloi – Carriero / De Francesco: 55% - 45%; Matera / Aloi – Bove: 51% - 49% (se gioca Bove al posto di uno tra Matera e Aloi 3-4-3).

Diffidati: Bove, Carriero.

Bari (4-3-1-2): Frattali; Pucino, Terranova, Celiento, Mazzotta; Maita, Mallamo, D'Errico; Botta; Antenucci, Paponi. A disp.: Polverino, Plitko, Belli, Gigliotti, Ricci, Bianco, Lollo, Di Gennaro, Simeri, Cheddira, Citro. All.: Mignani.

Squalificati: Scavone.

Indisponibili: De Risio, Marras.

Ballottaggi: Celiento – Gigliotti: 51% - 49%; Mazzotta – Ricci: 51% - 49%; Mallamo – Bianco: 51% - 49%.

Diffidati: Bianco, Di Cesare, Maita, Ricci, Terranova.

Arbitro: Bitonti della sezione di Bologna. Assistenti: Votta della sezione di Molitierno e Ciancaglini della sezione di Vasto. Quarto Ufficiale: Catanoso della sezione di Reggio Calabria.