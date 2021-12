Matera: "Braglia ti premia se dimostri qualcosa, ora devo continuare così" Il centrocampista: "Se fai il calciatore e resti fuori la domenica tutto non ha un senso"

“Una piacevole scoperta”: Piero Braglia ha definito così Antonio Matera, che si è ormai preso una maglia da titolare. Il centrocampista vuole contribuire a far chiudere in bellezza il girone di andata e si è espresso così dallo store ufficiale dei biancoverdi dove questa mattina una delegazione della squadra, di cui ha fatto parte, ha allestito l'albero natalizio con i tifosi accorsi: “Con il Bari abbiamo fatto una bella partita, ora ce ne sono altre 3 molto importanti prima della sosta natalizia. Cercheremo di lavorare settimana dopo settimana pensando alla squadra che dovremo affrontare di volta in volta per fare più punti possibile e trascorrere un Natale tranquillo. Mi sono ritagliato uno spazio importante? Vorrei e devo dare continuità alle mie prestazioni, è brutto restare fuori e non giocare la domenica, facciamo questo lavoro per giocare altrimenti non ha senso. Se al mister, che conoscete meglio di me, dimostri qualcosa ti premia. Ci ho messo il massimo in allenamento e sono stato ricompensato. Col Foggia verrà un pullman di famigliari a vedermi. Scherzi a parte venire a vedermi ad Avellino a un'ora di macchina è un sogno per la mia famiglia, ma non sempre riescono per motivi di lavoro. La mia promessa è di mettercela tutta per fare più punti possibile fino alla fine. Noi siamo con i tifosi e loro sono con noi, col Bari sono stati il dodicesimo uomo in campo, ci hanno spinto, si sentono tanto, abbiamo bisogno di loro ma noi dobbiamo accendere quella scintilla”.