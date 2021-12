Carriero: "Non so ad Avellino cosa si voglia da me. Mercato? Sono tranquillo" Vibonese - Avellino 0-1, il centrocampista: "A mio agio se gioco nel mio ruolo, in una mediana a 3"

Vibonese – Avellino 0-1, il commento del centrocampista dei biancoverdi, Giuseppe Carriero: “Non è stata una bella partita da vedere, ma anche il campo non ci ha permesso di essere belli. L'importante era portare a casa i 3 punti, anche per onorare l'anniversario della fondazione dell'Avellino e ci siamo riusciti. Abbiamo superato questo ostacolo alla grande, vinto gara difficile perché su un campo così può accadere di tutto. Potevamo chiuderla, se proprio vogliamo trovare il pelo nell'uovo, ma va bene così. Cosa non è andato in questo girone di andata? Sto bene, lavoro, ho avuto un periodo difficile, ma ora sto recuperando. Sono sempre il solito Carriero, non so ad Avellino cosa si vuole da me. Quando ho giocato a 3, nel mio ruolo, ho sempre dato il mio contributo. Abbiamo iniziato la stagione giocando con dei moduli in cui non ho agito nella solita posizione. Se poi si vuole che segni i gol all'incrocio ogni domenica, beh, quello non sono io. Il Foggia? Sappiamo della rivalità, arriva Zeman, sarà un'altra grande partita dopo quella con il Bari, un esame importante. Vogliamo chiudere l'anno nel migliore dei modi. A chi dedico il gol? Ai miei nonni, che non ci sono più. Il mercato di gennaio? Io sono tranquillo...”