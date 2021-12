Serie C, adesso è ufficiale: Capuano esonerato dall'ACR Messina Cinque sconfitte nelle ultime 6 partite, il club peloritano ha già scelto il suo successore

Dieci partite, 2 vittorie, 2 pareggi, 6 sconfitte (5 nelle ultime 6 gare); ultimo posto in classifica: Ezio Capuano non è più l'allenatore dell'ACR Messina. Dopo la fine dell'avventura sulla panchina dell'Avellino e l'esonero a Potenza, il tecnico è stato sollevato dall'incarico anche dalla società pugliese: “La guida tecnica della prima squadra è affidata momentaneamente a Ezio Raciti, allenatore della Primavera. A Capuano e al suo staff i migliori auguri per le fortune professionali nel prosieguo della carriera” si legge nel comunicato di rito della società peloritana.

Pronto il ritorno sulla panchina di Novelli, protagonista della promozione in Serie C, dopo la scelta di Sullo di non ritornare sullo scranno messinese risolvendo il contratto in essere. Fatale al mister di Pescopagano la sconfitta per 5-0 maturata domenica scorsa, allo stadio “Liguori” di Torre del Greco, contro la Turris con tripletta dell'ex attaccante dell'Avellino, Emanuele Santaniello, e gol di Giannone e Franco.