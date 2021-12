Da tutti allo stadio a tutti sui social: Avellino - Foggia, prevendita flop Solo 27 biglietti di Tribuna Montevergine staccati. Ecco i dati, disarmanti, a 24 ore della partita

Se metà delle persone che passano il proprio tempo sui social a vomitare insulti e invettive nei confronti degli altri o della squadra di cui si dichiarano tifosi, non basterebbero due “Partenio-Lombardi” al massimo della capienza per ospitarli. E, invece, se è vero che la matematica non è un'opinione, i numeri che arrivano dal botteghino dello stadio, alla vigilia di un big match dall'alta quota e di una sfida tra un'altra squadra dal grande blasone come l'Avellino, ovvero il Foggia, sono impietosi e altamente significativi per evidenziare la paradossale scollatura tra mondo virtuale e reale.

La questione è complessa. Sono tanti, e difficili da invididuare integralmente, i fattori da tenere in conto per provare a spiegare perché, non solo ad Avellino, la gente si sia allontanata dagli stadi, oltre a pandemia e pay-tv che hanno, certamente, contribuito a disincentivare il desiderio di vivere l'esperienza della partita dal vivo. Fatto sta che la discrepanza tra dibattiti e aspettative, sbandierate sul web, e risposte, in termini di presenze effettive, è oltremodo ampia e diventa pressché un enigma se relazionata alla serie di iniziative messe in campo dal club biancoverde per garantirsi la spinta della propria gente in una partita fondamentale, contro un avversario ostico, ancor prima che per aspetti meramente economici, relativi all'incasso (pure non secondario dopo aver garantito sopravvivenza e competitività con una stagione e mezza a porte chiuse a negare ogni introito).

Neppure i ridotti per chi ha un'età compresa tra i 16 e i 34 anni; gli sconti sul costo dei biglietti agli over 65, sono serviti per raggiungere il tutto esaurito, la quota, non titanica, dei 5.040 posti a disposizione (clicca qui per tutti i dettagli).

Nel dettaglio sono stati, fino a oggi, emessi: 750 biglietti di Curva Sud; 115 per la Tribuna Terminio; 260 per il Settore Ospiti. Appena 27 per la Tribuna Montevergine Laterale.

Totale? 1.152 biglietti a 24 ore dall'inizio della partita, che vanno a sommarsi ai 1310 abbonati ed ai 335 titolari dei mini abbonamenti validi per le ultime gare del girone di andata. Sono, perciò, 2797 gli spettatori totali, per ora, previsti.

Non mancano i tifosi che sul web stanno ponendo l'accento sulla scarsa partecipazione invitando a sostenere la squadra, ma il calcio contemporaneo sembra essersi smaterializzato: più comodo, per tanti altri, invocare acquisti, rinnovi, bacchettare il club o chi la pensa diversamente, anziché fare come si faceva un tempo: sciarpa e bandiera alla mano, dando il proprio contributo, emotivo e concreto, alla propria squadra del cuore.