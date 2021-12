Bove: "Rammaricati per il pari al 94', mi dispiace dover saltare Campobasso" Avellino - Foggia 2-2, il difensore: "Il pubblico è straordinario. Nel girone di ritorno meno pari"

Avellino – Foggia 2-2, il commento del difensore dei biancoverdi, Davide Bove: “Siamo qui a parlare di un pareggio molto amaro, la partita era quasi finita. Nei minuti finali bisogna avere maggiore aggressività. Se così fosse stato, quel gol non lo avremmo preso. Non possiamo nascondere che c'è un grande rammarico, ma si va avanti. Mi spiace per il giallo preso che mi farà saltare la gara di Campobasso, ma la squadra è forte e anche senza di me cercheranno di vincere. Sono felice che Braglia punti su di me per avere la possibilità di variare assetto tattico. A due o a tre per me non fa differenza. Cerco di migliorarmi allenamento dopo allenamento. Le reti subite? Quando prendiamo gol si sbaglia sempre qualcosa, potevamo fare di più, e siamo stati anche sfortunati. Dobbiamo fare meglio anche quando siamo in vantaggio. I tifosi? Sono fantastici, sono il nostro dodicesimo uomo e non per retorica. Un bilancio sul girone di andata? Purtroppo abbiamo fatto qualche pareggio di troppo, ma nel girone di ritorno proveremo a vincere qualche gara in più per recuperare i punti persi. Siamo delusi e arrabbiati per come è finita oggi, ma non ci resta che reagire e dimostrare di che pasta siamo fatti”.