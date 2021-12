Zeman: "Sono felice che la gente di Avellino non ce l'abbia con me" Avellino - Foggia 2-2, il tecnico: "La partita non mi è piaciuta? Tanto agonismo e poco calcio"

Avellino – Foggia 2-2, il commento del tecnico dei pugliesi, Zdenek Zeman: “Siamo riusciti a strappare questo pareggio alla fine, l'Avellino ha messo in campo determinazione, forza fisica, noi siamo stati bravi a rispondere colpo su colpo. La partita in sé stessa non mi è piaciuta, ci sono state poche cose calcistiche, in termini di qualità del gioco. C'è stato più agonismo che calcio. Il 2-1 dell'Avellino? Se facevamo una barriera in 10 forse la palla non passava. La crescita del Foggia? La squadra è contenta del risultato, sa che può giocarsela con tutti. L'obiettivo? Spero che possiamo migliorare e giocarcela con tutti. L'Avellino? Non mi aspettavo che giocassero in questo modo, con questo modulo (il 3-4-3, ndr). La partita sul piano tecnico ha dimostrato poco, sul piano agonistico, invece, ha dato tanti spunti, spero che si riesca a giocare in questi mesi e che il Covid non incida. La squadra più forte che abbiamo incontrato finora? Sono tutte buone squadre, sia Bari, sia Avellino, sia Catanzaro, non abbiamo sofferto di più con la Turris e quasi mai contro nessuna delle altre squadre. Come è stato il mio ritorno ad Avellino dopo 17 anni? Sono contento che non ce l'avevano con me (ride, ndr). Molti mi hanno salutato e applaudito e sono felice anche se, purtroppo, non ho dato molto a questi tifosi”.