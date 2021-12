Torna l'incubo Covid, un positivo nel Foggia. Dita incrociate in casa Avellino I satanelli hanno reso noto di aver rilevato un contagiato all'interno del proprio gruppo squadra

Il Covid avanza e anche il calcio torna a trattenere il fiato tra gare rinviate e contagi in aumento. Dita incrociate in casa Avellino dopo il comunicato diffuso nella serata di ieri da Foggia, affrontato domenica scorsa al "Partenio-Lombardi", che ha resto noto che "un componente del gruppo squadra è risultato positivo alla ricerca di Sars-Cov2". Il club pugliese ha, inoltre, reso noto che "tutti gli altri componenti del gruppo squadra risultano negativi ai test effettuati".

Il Foggia ha immediatamente applicato tutte le procedure previste dalle normative vigenti per contrastare la pandemia, ma è evidente che, oltre ad augurarsi che si tratti di un episodio isolato, tra i rossoneri, un pizzico di apprensione sia subentrato pure in sponda irpina.

Domani, alle 15,30, si chiude il 2021 di gare ufficiali con la trasferta al "Nuovo Romagnoli" contro il Campobasso mentre l'intero Paese s'interroga sulle misure da adottare per fermare la nuova ondata di infezioni, i tifosi potrebbero vedersi costretti a tamponarsi anche se vaccinati per assistere alle partite e le società sono alla finestra augurandosi di non veder condizionati i propri cammini dal maledetto virus che torna a far paura.