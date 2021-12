Campobasso, un solo indisponibile per la sfida con l'Avellino Bivio tattico per Cudini, ecco la probabile formazione dei molisani

Dopo aver ritrovato la vittoria a due mesi di distanza dall'ultimo successo (1-0 al “Liguori” contro la Turris) il Campobasso di Mirko Cudini non vuole più fermarsi. I molisani sono quasi al gran completo (manca soltanto l'esterno offensivo Di Francesco) per la sfida contro l'Avellino in programma domani, alle 15,30, allo stadio “Nuovo Romagnoli”, valida per la ventesima giornata del girone C di Serie C. Rebus modulo. Probabile il ritorno al 4-3-3, dato il rientro in difesa di Dalmazzi, ma non è da escludere la conferma del 3-4-1-2 con cui il Campobasso ha vinto al “Viviani” contro il Potenza. In tal caso Ladu giocherebbe titolare fungendo da trequartista.

L'elenco dei 24 convocati.

Portieri: Raccichini, Zamarion, Coco.

Difensori: Vanzan, Magri, Dalmazzi, Menna, Sbardella, Fabriani, Pace, Martino.

Centrocampisti: Bontà, Tenkorang, Ladu, Persia, Nacci, Candellori, Giunta.

Attaccanti: Rossetti, Liguori, Vitali, Emmausso, Parigi, De Biase.

La probabile formazione.

Campobasso (4-3-3): Raccichini; Fabriani, Magri, Menna, Vanzan; Persia, Bontà, Tenkorang; Vitali, Rossetti, Liguori. A disp.: Zamarion, Dalmazzi, Sbarzella, Martino, Pace, Nacci, Ladu, Giunta, Candellori, De Biase, Parigi, Emmausso. All.: Cudini.