Fallimento Catania, Ghirelli: "Mi auguro che riesca a finire il campionato" Il presidente della Lega Pro: "Spero che le risorse economiche reggano"

Il fallimento del Catania Calcio, decretato dal Tribunale del capoluogo etneo, nella giornata di ieri, torna a minare la serenità della Lega Pro a una stagione dall'estromissione e dalla sparizione sportiva del Trapani. Il presidente Francesco Ghirelli è già in contatto con chi si sta occupando della vicenda per capire se la società riuscirà a ottenere il via libera per l’esercizio. Un aspetto fondamentale per evitare un girone C di Serie C nuovamente monco, con la fine anticipata della stagione dei siciliani. Attraverso lo storico quotidiano “La Sicilia”, il numero uno della Terza Serie Nazionale ha commentato così la vicenda: “Purtroppo la nostra preoccupazione ha avuto conferma, siamo in attesa di verificare ogni aspetto. Dobbiamo capire se l’esercizio provvisorio possa permettere al club di portare al termine il campionato. Mi auguro che le risorse economiche reggano, per il bene di tifosi e città prima ancora che del campionato. Di futuro discuteremo più in là, conta il presente del Catania”.