Avellino, una partenza e un arrivo: si lavora alla prima doppia operazione Marcato. Già il 2 gennaio, in occasione della ripresa degli allenamenti, potrebbe esserci una novità

A Natale è tempo di scartare i pacchi, ma non per i direttori sportivi chiamati, invece, a lavorare ai regali di mercato da consegnare, ai rispettivi tecnici, a gennaio. Il primo volto nuovo in casa Avellino, alla ripresa degli allenamenti, potrebbe essere quello di un ex difensore della Cavese, di proprietà della Spal: Riccardo Spaltro. Si intensificano i contatti per il prestito del classe 2000, su cui è piombato anche il Cesena, ma con gli slot della rosa completamente occupati, per accogliere Spaltro, c'è, innanzitutto, da perfezionare la cessione di Rizzo, che vuole giocare con maggiore continuità. Sino al prossimo 30 marzo l'Avellino ha la possibilità di far leva su un'opzione per il rinnovo del contratto, in scadenza, del cursore di fascia palermitano e, a meno che non si decida per un addio a titolo definitivo, la stessa dovrebbe essere esercitata prima di far partire Rizzo, a quel punto a titolo temporaneo. Tra il 28 e il 29 dicembre si parlerà del suo futuro in concomitanza con quello di D'Angelo, nel corso di un incontro con gli agenti dei due calciatori.