Pausa natalizia e tempo di bilanci per il settore giovanile dell'Avellino Il commento di Giovanni D'Agostino, Nando De Napoli e Giuliano Capobianco

Pausa natalizia per il progetto U.S. Avellino Youth con la ripresa dei campionati prefissati per fine gennaio. Ovviamente, non potevano mancare gli auguri da parte dei dirigenti della società biancoverde che hanno colto l’occasione per fare il punto sulla stagione sportiva del 2021.

Giovanni D’Agostino, amministratore unico della Idc ha commentato: “Per noi si conclude un 2021 ricco di successi, un anno di crescita che ci ha aiutato a comprendere le varie dinamiche inerenti ai settori giovanili. Abbiamo anche portato avanti il progetto riguardante il calcio femminile, diventando un punto di riferimento per le tante ragazze che vogliono giocare a calcio. Sono entusiasta del lavoro svolto da tutti i dirigenti e dai vari calciatori, simbolo di affiatamento intorno al nostro club. Il presupposto per il nuovo anno è quello di crescere ancor di più, migliorando ogni singola categoria, cercando i migliori talenti. Auguro a tutti di passare un sereno Natale con le proprie famiglie. Il 2022 vedrà il progetto Youth crescere ancor di più”.

Nando De Napoli, coordinatore tecnico dell’Us Avellino Youth, ha aggiunto: “Sono tornato in Irpinia quest’anno dopo la chiamata della famiglia D’Agostino. Ho dovuto nuovamente ambientarmi e comprendere il cambiamento avvenuto nel mondo del calcio. Ho trovato intorno a me persone serie e preparate, ricche di entusiasmo e di valori. In questi mesi di attività ho avuto modo di toccare con mano questa splendida realtà e con la proprietà stiamo portando avanti un progetto di crescita e di monitoraggio dei giovani tesserati. A tutto il pubblico irpino non posso dire nient’altro che grazie per l’abbraccio che mi hanno riservato. A distanza di anni è bello veder quest’affetto da parte anche delle nuove generazioni. Auguro buone feste a tutti gli appassionati del lupo”.

Non potevano mancare le parole di Giuliano Capobianco, responsabile del settore giovanile, ha fatto il punto sul lavoro svolto: “Con la società abbiamo lavorato per creare una struttura solida, ricreando nuovamente credibilità intorno al club. Il 2021 è stato un anno particolare. Quest’anno, finalmente, siamo entrati nel vivo dei vari campionati nazionali, mettendoci in gioco contro realtà che si sono affermate negli anni. Sono felice di come abbiamo lavorato, delle sinergie che si sono venute a creare fra i vari dirigenti e i membri dello staff. Solo con la perseveranza possiamo ottenere i risultati sperati, sono con il lavoro raggiungeremo i traguardi prefissati. Il 2022 ci vedrà compiere un ulteriore step di crescita e di miglioramento delle varie rose a nostra disposizione. Auguro un sereno Natale a tutti i tesserati, a tutti i membri dello staff e a i tanti appassionati dell’Us Avellino che ci hanno sostenuto”.