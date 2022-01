Avellino, ripresa con l'incubo Covid: tamponi e lavoro in gruppi Mercato, il punto sulle trattative: le ultimissime su Iemmello, Sbraga ha rifiutato un'offerta

L'Avellino riparte, navigando a vista, come tutte le squadre di calcio e l'Italia intera. Non si può che guardare in faccia alla realtà: il Covid è tornato a prendersi la scena aggiungendo ai classici 1, X, 2 delle partite del girone C di Serie C il segno del punto interrogativo in merito alla regolare disputa delle partite.

Già ufficialmente slittata la ventunesima giornata di campionato, che si sarebbe dovuta giocare domenica prossima, si monitora con attenzione l'evolvere della situazione per capire se ci saranno le condizioni per tornare in campo dal prossimo 16 gennaio quando i biancoverdi saranno, o meglio dovrebbero essere di scena, al “Francioni” contro il Latina. Tra ieri sera e stamattina i calciatori hanno fatto rientro nel capoluogo irpino. Nel pomeriggio è fissata la ripresa al “Partenio-Lombardi”, preceduta da un giro di tamponi. Sul rettangolo verde dello stadio amico si lavorerà divisi in gruppi: una misura adottata da tutti i club professionistici per limitare al massimo il rischio di contagi di massa in caso di positività sottotraccia.

Intanto, sul fronte mercato, al via ufficialmente nella giornata di domani, si lavora, ovviamente, sul doppio fronte delle entrate e delle uscite. Non ci sono ormai più dubbi in merito al fatto che sia Iemmello l'obiettivo su cui la società ha deciso di puntare per rinforzare l'attacco, tanto che trapela un più che moderato ottimismo in merito alla felice conclusione della trattativa. Ai saluti un'altra punta, ovvero Messina, a un passo dal riabbracciare Ginestra alla Fidelis Andria. Da registrare il “no” di Sbraga alla Vibonese.