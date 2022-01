Avellino, definita la prima cessione: operazione a titolo definitivo I biancoverdi liberano uno slot iniziando a sfoltire l'organico a disposizione di Braglia

La prima operazione dell'Avellino, alle prese con un'escalation di contagiati dal Covid all'interno del gruppo squadra (11 a oggi), sarà in uscita. Salvo clamorosi colpi di scena, Antonio Messina vestirà la maglia della Fidelis Andria salutando a titolo definitivo il club biancoverde. L'attaccante, che in campionato ha totalizzato solo 33 minuti con la maglia dei lupi, con cui ha esordito in gara ufficialmente in occasione della seconda giornata, subentrando a Plescia in occasione del derby al “Menti” con la Juve Stabia, si trasferirà alla Fidelis Andria a titolo definitivo. L'Avellino, infatti, non eserciterà, a meno di diverse quanto improbabili valutazioni dell'ultim'ora, l'opzione per il rinnovo del contratto annuale siglato la scorsa estate con la punta ex Real Aversa concedendogli il semaforo verde per trasferirsi tra le file dei pugliesi dove ritroverà l'allenatore che lo ha lanciato tra i professionisti, ovvero Ciro Ginestra. Battuta la concorrenza del Potenza. Il centravanti è ai saluti.