Avellino, un club ha chiesto Mastalli in prestito: le ultime di mercato Le novità in entrata e in uscita. Gestione covid tra gli irpini con undici positivi

Alessandro Mastalli ha chiuso il 2021 nel migliore dei modi con il gol del 3-0 firmato a Campobasso nella vittoria dell'Avellino al "Nuovo Romagnoli" prima della pausa natalizia e di una sosta che ha determinato l'allarme covid per il club irpino e per tutta la Serie C (sono 11 le positività nel gruppo squadra). Non è stata la prima parte di stagione che sognava in estate. Mastalli non ha trovato continuità lungo il girone d'andata e ha centrato il primo acuto solo con il via del ritorno. Ora c'è la prospettiva del prestito per il centrocampista. Il Monopoli, secondo in classifica con due punti di vantaggio sull'Avellino, si è fatto avanti per Mastalli e ha chiesto il classe '96 con la formula del trasferimento a titolo temporaneo. Sarà il calciatore a decidere sulla soluzione di uscita o di conferma nella rosa a disposizione di Piero Braglia.

Nel frattempo, per l'attacco l'Avellino vuole Pietro Iemmello. Occorre l'ok dell'attaccante calabrese, che ha salutato la Serie C nel 2016 per iniziare un lungo percorso tra la Serie A e la Cadetteria. Il classe '92 è di proprietà del Frosinone e l'Avellino cerca il punto d'incontro con i ciociari nella trattativa: un prestito con diritto o eventuale obbligo di riscatto e l'intesa sull'ingaggio.

In uscita, dopo la cessione di Antonio Messina alla Fidelis Andria, ci sono sempre Vincenzo Plescia e Andrea Sbraga, ma per l'attaccante palermitano e il difensore capitolino non ci sono offerte concrete. I contratti sottoscritti in estate limitano, almeno per ora, l'azione e le piste di mercato sui due calciatori biancoverdi.