Avellino, ufficiale la seconda cessione: formula e dettagli dell'operazione Il club biancoverde sfoltisce ulteriormente la rosa dopo la partenza di Gagliano

Adesso è anche ufficiale. Si è conclusa l'avventura di Antonio Messina con la maglia dell'Avellino. Il club biancoverde ha annunciato la cessione dell'attaccante alla Fidelis Andria. Operazione a titolo definitivo. "La società ringrazia il giocatore per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera" si legge nel comunicato ufficiale del club biancoverde. Messina, che era stato ingaggiato la scorsa estate legandosi alla società irpina con un contratto annuale con opzione per il rinnovo, ha totalizzato solo 33 minuti in campionato. Ad Andria, dopo aver risolto in vincolo in essere coi lupi, Messina ritrova il tecnico Ciro Ginestra, che lo ha lanciato ai tempi del Bisceglie. Lo stesso Ginestra è stato decisivo per la felice conclusione dell'operazione: grazie all'esplicita richiesta dell'allenatore, i pugliesi hanno pigiato con decisione sull'acceleratore battendo la concorrenza del Potenza. L'ex Real Aversa ha, ovviamente, accettato immediatamente la destinazione anche per la possibilità di riabbracciare il suo vecchio mister.