Serie C, rinviata anche la ventiduesima giornata: ecco quando verrà recuperata

Adesso è ufficiale. La ventiduesima giornata e terza giornata di ritorno di Serie C, inizialmente in programma nel prossimo fine settimana, è stata rinviata al 23 febbraio 2022. Sul fronte campane sarà allora che si giocheranno Latina - Avellino; Juve Stabia - Vibonese; Turris - Foggia e Catania – Paganese.

La decisione è arrivata, come nelle attese, in seguito al Consiglio Direttivo tenuto in giornata e fa il paio con lo slittamento al 2, 3 e 4 febbraio 2022 della ventunesima giornata, che era in calendario tra domani e lunedì.

"Sentiti il Consiglio Direttivo e il parere del consulente medico scientifico, considerati il permanere delle condizioni di incertezza derivante dall'emergenza da Covid-19, si dispone il posticipo della terza giornata di ritorno di Serie C” si legge in una nota della Lega Pro.

Salvo ulteriori posticipi, le campane nel girone C di Serie C torneranno, dunque, in campo il prossimo 23 gennaio 2022 per la ventitreesima giornata con Avellino - Monopoli, Campobasso - Juve Stabia, Picerno - Turris e Taranto - Paganese.

Domenica, alle 21, il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, sarà in collegamento Skype con 696 TV, nel corso di 0825, per tracciare il punto sulla situazione affrontando anche tanti altri temi relativi alla Terza Serie Nazionale. Un appuntamento da non perdere.