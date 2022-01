Top 11 Girone C di Serie C, è Dossena il miglior difensore dell'Avellino Eleven Sports ha scelto il centrale nella formazione tipo con una prevalenza di calciatori del Bari

Eleven Sports, la piattaforma streaming che trasmette in esclusiva le partite della Serie C, ha pubblicato le Top 11 dei giorni A, B e C dopo la conclusione del girone di andata. Per quanto riguarda il girone C, la scelta è ricaduta sui seguenti calciatori:

Frattali (Bari) in porta; Almici (Palermo), Terranova (Bari), Dossena (Avellino) e Guiebre (Monopoli) in difesa; Tascone (Turris), Vandeputte (Catanzaro), Botta (Bari) a centrocampo; Antenucci (Bari), Ferrante (Foggia), Moro (Catania) in attacco. Scelto anche il miglior allenatore, che è Mignani del Bari.

Premiata, dunque, l'esponenziale crescita del centrale dei biancoverdi, che, dopo aver soffiato il posto a Miceli nella scorsa stagione, superando una prima parte di annata agonistica da comprimario, ha iniziato quella attuale da titolarissimo totalizzando, finora, 19 presenze, un gol e un assist. Sempre più leader del pacchetto arretrato, nonostante qualche sbavatura costata caro (vedi Andria), Dossena sta dimostrando di avere, palesemente più degli altri compagni di reparto, il potenziale per ambire a giocare in categorie superiori anche grazie al temperamento (tanta sostanza e poche chiacchiere, soprattutto fuori dal campo) e all'età, che è dalla sua parte: a 23 anni, senza aver improntato la sua carriera stagnando in Terza Serie Nazionale, c'è un futuro roseo davanti, con l'Atalanta che lo osserva a distanza per capire se esercitare il diritto di recompra e l'Avellino che lo ha blindato sino al 30 giugno 2023.