Il Pescara prende un ex biancoverde e si chiama fuori per Aloi Due gli scenari possibili per il centrocampista in scadenza di contratto con i biancoverdi

Salvatore Aloi non proseguirà la sua carriera nel Pescara, almeno a stretto giro di posta. Il centrocampista, in scadenza con l'Avellino, non è più tra gli obiettivi degli abruzzesi in seguito all'acquisto dell'ex biancoverde Carlo De Risio, che ha concluso la sua esperienza al Bari approdando in riva all'Adriatico. Qualora dovesse essere definita la cessione di Giuseppe Rizzo, alla corte di Gaetano Auteri arriverebbe un giovane e non un calciatore di prima fascia per il settore nevralgico, sia per questioni relative alla salvaguardia degli equilibri tecnico-tattici, sia per ciò che concerne gli equilibri del monte ingaggi.

Di pari passo, è decisamente lontano il rinnovo di Aloi con l'Avellino che sarebbe ben lieto di risparmiare 6 mesi di ingaggio e sfoltire il pacchetto di interni in seguito all'ormai definito passaggio al 3-4-3 per la seconda parte della stagione, anche se in un centrocampo a due l'ex Trapani sarebbe decisamente più a suo agio di Carriero e D'Angelo. Aloi potrebbe restare a scadenza, ma sembra orientato a partire. La Virtus Entella potrebbe essere, perciò, la destinazione finale, ma il nuovo rinvio della ripresa del campionato rende meno assillante la necessità di trovare una sistemazione in tempi celeri.