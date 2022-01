Avellino, nuovo giro di tamponi: ecco i risultati Intanto, arrivano novità sul fronte dei tesserati positivi, posti in isolamento domiciliare

Piccolo e graduali passi verso un faticoso ritorno alla normalità, con le dita perennemente incrociate nel pieno dell'ennesima ondata pandemica, spinta dalla contagiosissima variante Omicron. L'Avellino ha reso noto che i tamponi praticati dal gruppo squadra questa mattina, fatta eccezione per i componenti risultati positivi in occasione dei precedenti approfondimenti clinici, hanno dato esito negativo. La prima buona notizia è rappresentata da una situazione di stasi, in merito alla rilevazione di nuovi casi, che sembra essere indicativa in merito a un argine rispetto all'escalation registrata dopo il rientro dalle vacanze natalizie, la seconda è rappresentata dalla negativizzazione di due calciatori precedentemente positivi, che nelle prossime ore si sottoporranno alle visite mediche di rito e, successivamente, torneranno ad allenarsi. Sono, dunque, 9 i componenti del gruppo squadra dell'Avellino attualmente infetti e posti in regime di isolamento domiciliare, sotto costante supervisione dello staff medico.