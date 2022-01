Avellino, Iemmello a un passo dal Catanzaro: i dettagli Cifre e durata dell'accordo di massima, che potrebbe essere ufficializzato già nelle prossime ore

Triennale da 180mila euro a stagione, 20mila in meno di quelli che avrebbe guadagnato con l'Avellino: salvo clamorosi e improbabili colpi di scena, Pietro Iemmello vestirà la maglia del Catanzaro dopo essersi svincolato dal Frosinone, che lo aveva blindato sino al 30 giugno 2024 con un contratto da 300mila euro a stagione. Questa mattina il club calabrese ha anticipato i tempi di 24 ore, rispetto a quanto inizialmente preventivato, convocando in sede l'entourage dell'attaccante classe 1992. Alla presenza del presidente Noto è stata avanzata la proposta di ingaggio al centravanti dopo quella recapitata al club ciociaro.

A far pendere l'ago della bilancia dalla parte della società giallorossa è la volontà di Iemmello, tradotta e concretizzata in un informale sì, con tanto di via libera a ridurre le pretese economiche pur di tornare nella sua città d'origine, per giocare tra le file della squadra di cui è tifoso. Entro mercoledì, ma addirittura già domani potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale del trasferimento in Calabria.

L'Avellino valuta due piani per sopperire all'epilogo negativo dei negoziati per Iemmello: un'alternativa che, salvo rilanci, non sarà Bianchimano, destinato al Lecco o andare avanti con Plescia, che a oggi fatica a trovare sistemazione, anche in prestito, per via del compenso che percepisce in Irpinia e che è stato bloccato a monte in attesa di trovare un altro attaccante con caratteristiche diverse.