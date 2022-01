Avellino: 6 rientri in gruppo, ma anche un nuovo positivo al covid Scende il numero di casi all'interno del gruppo squadra, ma è stato riscontrato un altro in giornata

Nuovo ciclo di tamponi per l'intero gruppo squadra dell'Avellino ed emerge una nuova positività al covid-19 tra i biancoverdi. Il tesserato "è stato prontamente posto in isolamento domiciliare sotto il costante monitoraggio dello staff medico del club, in attesa dell’esito del tampone molecolare di verifica": si legge nella nota ufficiale diffusa dal club irpino, che ha comunicato anche la negativizzazione di 6 elementi del gruppo squadra, precedentemente positivi e che, dopo i controlli di routine previsti dal protocollo, rientreranno regolarmente in gruppo. Diminuisce, quindi, il numero di casi covid per l'Avellino. Scende a 4 con un positivo in più, ma 6 negativizzati in giornata.

Foto: pagina ufficiale Facebook U.S. Avellino 1912