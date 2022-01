Catanzaro, ecco il primo colpo ufficiale. Bari, fari sul centrocampo Calciomercato il punto sulle principali trattative nel girone C di Serie C

Chiusi momentaneamente i battenti a causa del Covid, nel campionato di Serie C avanza spedita la sessione invernale del calciomercato. La prima ufficialità della giornata arriva da Catanzaro: la società giallorossa ha rinforzato il centrocampo con l’ormai ex Perugia Dimitrios Sounas blindandolo sino al 30 giugno 2024. A preparare la valigie potrebbe essere Andrea Risolo, corteggiato dal Foggia di Zeman.

In casa Turris fari puntati sul pacchetto difensivo. I corallini sono ai dettagli per lo scambio con il Catania tra Lorenzini e Zanchi ed hanno chiuso per Laurens Serpe, classe 2001 di proprietà del Genoa.

Ai saluti, invece, Ciro Coratella: l’attaccante ex Picerno tornerà tra le file della Serie D dove vestirà la maglia del Nola. Ma il classe ’99 non è l’unico a tornare in Terza Serie. A fargli compagnia ci sarà Francesco Puntoriere, che chiude ufficialmente la sua esperienza con la maglia della Virtus Francavilla.

Sponda Bari, invece, in bilico la permanenza di Simeri e Di Gennaro. Fronte entrate, pensiero rivolto sempre al settore nevralgico: piace Eramo, su cui ci sarebbero anche gli occhi del Foggia. Sul taccuino del direttore sportivo Polito anche Iocolano (sondato pure dal Catanzaro) e Dezi. Il Taranto avrebbe, infine, mostrato interesse per Alessandro Provenzano, centrocampista mancino del Catania.