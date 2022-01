Avellino, tamponi negativi: resta un solo caso covid nel gruppo squadra Altri tre negativizzati e rientri in gruppo nelle prossime ore per gli irpini

Il nuovo ciclo di tamponi determina altri recuperi per Piero Braglia. Il giro di test effettuato dal gruppo squadra dell'Avellino non ha presentato positività. Tutti negativi al covid nel ciclo di questa mattina e c'è una novità importante verso il ritorno in campo: tre tesserati, precedente positivi, si sono negativizzati. Ora c'è un solo positivo al covid nel gruppo squadra biancoverde.

La nota ufficiale - "Nella mattinata odierna il gruppo squadra ha praticato un nuovo ciclo di tamponi. Quest’ultimo ha dato esito negativo per tutti. Nel contempo tre elementi del gruppo squadra, precedentemente positivi, si sono negativizzati e, dopo i controlli di routine previsti dal protocollo, rientreranno regolarmente in gruppo. Facendo un resoconto del quadro epidemiologico, tra i tesserati del club al momento c’è un solo positivo al Covid-19".