Catanzaro, un altro colpo ufficiale. Juve Stabia, un attaccante in uscita Vibonese e Picerno protagoniste di un giro di attaccanti. Taranto, nuovi casi Covid

Non solo mercato. Il Covid continua a martellare le squadre del girone C di Serie C. Si allunga la lista dei contagiati nel Taranto che, dopo il consueto giro di tamponi, ha ufficializzato la positività di cinque elementi all'interno del gruppo squadra. Sospiro di sollievo in casa Bari, dove, invece, sono tutti risultati negativi tornando a completa disposizione di mister Michele Mignani.

Per quanto riguarda il capitolo trattative non si arresta la corsa al rinforzo del centrocampo del Catanzaro che, dopo l'arrivo di Dimitrio Sounas, si è ufficialmente assicurato anche il centrocampista offensivo Bjarki Steinn Bjarkason, acquistato dal Venezia. Il 21enne arriva nel club giallorosso con la formula del prestito secco fino al termine della stagione.

Primo colpo nel mercato di riparazione per la Vibonese, che si è assicurata le prestazioni sportive dello svincolato Allan Blaze. L'ultima esperienza dell'esterno sinistro è stata con la maglia del Pro Vercelli. In seguito al sì di Blaze, i calabresi hanno salutato l'attaccante Yuri Senesi, che è stato ceduto a titolo definitivo al Picerno. Gli abruzzessi hanno così, nel contempo, risolto il contratto con un'altra punta, ovvero Ciro Coratella.

Agli sgoccioli, invece, il rapporto tra la Juve Stabia e Giuseppe Panico, che è stato inserito nella lista dei partenti. Movimenti anche nel settore giovanile del Monopoli: Desiderato Saverio, centrocampista classe 2003, è passato al Brindisi.