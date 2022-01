Serie C, adesso è ufficiale: ecco quando si torna a giocare La riunione del Consiglio Direttivo di Lega Pro ha sciolto le ultime riserve sulla ripresa

Adesso è ufficiale. Salvo clamorosi colpi di scena o nuove sgradite e sgradevoli sorprese da parte del Covid, la Serie C torna in campo. La riunione del Consiglio Direttivo di Lega Pro ha fugato gli ultimi dubbi e sciolto le ultime riserve sulla ripresa del campionato nel prossimo fine settimana. Si ripartirà nel con le gare in calendario tra il 22 e il 24 gennaio prossimi, valide per la quarta giornata di ritorno dei gironi A, B e C.

La decisione arriva dopo l'ok del Comitato Tecnico Scientifico al nuovo protocollo, che consente alle squadre di poter giocare con almeno il 35 per cento della rosa negativo.

In realtà manca un ultimo semaforo verde, che, però, è a questo punto alla stregua di una formalità, ovvero quello dall'inserimento e dalla ratifica della scelta attraverso la pubblicazione e diffusione nella circolare del Ministero della Salute, attesa per la giornata di oggi. Una volta completato l'iter, le nuove disposizioni entreranno in vigore a tutti gli effetti e saranno applicabili anche in Terza Serie Nazionale dove tra l'altro, a oggi, non sussiste il limite di capienza massima a cinquemila spettatori adottato solo dalle Leghe di Serie A e B.

Sponda campane, per quanto riguarda il girone C di Serie C si ripartirà, dunque, con Avellino – Monopoli; Campobasso – Juve Stabia; Picerno – Turris e Taranto – Paganese.