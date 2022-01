Serie C, doppio colpo della Juve Stabia. Bari, un attaccante in uscita Si muovono anche il Monterosi, il Potenza e il Picerno: il punto sulle trattative

È sempre tempo di calciomercato in Serie C. Doppio movimento in entrata in dirittura d'arrivo per la Juve Stabia: a un passo l'ex Avellino Andrea Dini, che nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Padova e ha iniziato quella attuale difendendo i pali della Fidelis Andria; ritorna Tommaso Ceccarelli, che si è svincolato dal Catania per legarsi alle vespe sino al 30 giugno 2023 in seguito al veto di Braglia in merito a un suo trasferimento dall'Avellino.

Si muove anche il Monterosi, che ha rinnovato il contratto del difensore Damiano Cancellieri. Il Latina ha ceduto in prestito alla Vastese l’attaccante Alessandro Pastore. In bilico il futuro al Bari di Manuel Marras, che interesserebbe sia al Como, sia al Vicenza. Scatenato il Potenza che, dopo l’arrivo di Burzio e Koblar, ha ingaggiato Rosario Bucolo, centrocampista svincolato dopo un esperienza al Mantova: per lui si tratta di un ritorno. Il Picerno si appresta a ingaggiare a titolo temporaneo l'esterno d'attacco sinistro Flavio Di Dio. Il diciannovenne, dopo una prima parte di annata agonistica al Teramo, sarà girato alla corte di Leonardo Colucci dal Bologna.