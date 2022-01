Iemmello è a Catanzaro per la firma. L'Avellino non è interessato ad Ardemagni Sfuma l'obiettivo numero uno per l'attacco. No all'ex pronto a tornare. Salta pure D'Orazio

Iemmello è da pochi minuti tornato nella sua Catanzaro per iniziare, a partire da domani, l'avventura con la maglia della squadra della sua città, di cui è tifoso. C'è l'intesa per il trasferimento dell'attaccante dal Frosinone ai giallorossi con la formula del prestito fino a fine stagione con diritto di riscatto e obbligo in caso di promozione in Serie B. Il centravanti sarà, dunque, a disposizione di Vivarini sin dalla ripresa degli allenamenti in vista della ripresa del campionato in programma, per i calabresi, il prossimo lunedì 24 gennaio, alle 21, quando al “Ceravolo” sarà di scena il Catanzaro. Dopo aver ingaggiato i centrocampisti Sounas (titolo definitivo dal Perugia, contratto biennale) e Bjarkason (prestito secco dal Venezia, sino a fine stagione), si tratta della terza operazione in entrata del club del presidente Noto, che è a un passo pure da un altro innesto di qualità per il settore nevralgico: Maldonado, in uscita dal Catania.

Sfumato il dichiarato obiettivo numero uno per l'attacco, all'Avellino non resta (come in fondo aveva fatto già da giorni) che concentrarsi su altri profili. Bianchimano, finito alla Viterbese, si è rivelato uno specchietto per le allodole; il Bari non sembra avere intenzione di cedere Simeri a una diretta concorrente e i rapporti non sono particolarmente idilliaci, allo stato attuale, con il suo agente Vincenzo Pisacane, che cura pure gli interessi di Aloi, decisamente lontano da intavolare un discorso proficuo per il rinnovo del contratto in scadenza (in scadenza restano pure D'Angelo e De Francesco). Nel pomeriggio la dirigenza irpina ha, inoltre, comunicato all'agente di Ardemagni, Stefano Lombardi, di non essere interessata a un ritorno del bomber in Irpinia.

Resta così, anche se non sono ovviamente da escludere profili sondati a fari spenti (anche se il calendario dice 16 gennaio e sarebbe stato preferibile avere i neo-acquisti a disposizione quantomeno da domani, se non prima), solo Murano tra gli obiettivi ancora raggiungibili. L'ex Potenza, tra i protagonisti della promozione in Serie B del Perugia, piace, però, a Modena, Pescara e Südtirol.

Altro ruolo da coprire, ma che, a oggi, resta scoperto è quello di un esterno d'attacco in grado di fungere da vice Micovschi o da più semplice alternativa al rumeno. Da registrare i “no” di Carretta, pure lui al Perugia, che vuole giocarsi le sue chance in Serie B, e D'Orazio, che non appare disposto a un ruolo da comprimario nonostante il via libera al suo prestito in Irpinia da parte della Spal. Ciciretti, ai margini del Pordenone, resta una pista suggestiva ma decisamente onerosa. Più facile arrivare a Russini tra i calciatori che stanno salutando il Catania.