Avellino, mercato agli sgoccioli: parola ai tifosi Domenica soleggiata lungo Corso Vittorio Emanuele, il sondaggio di 696 TV

Via alla penultima settimana di mercato, i tifosi dell'Avellino attendono rinforzi così come lo staff tecnico. Domenica prossima, alle 17,30, arriverà il Monopoli al "Partenio-Lombardi". Scoccherà l'ora della gara valida per la quarta giornata di ritorno del girone C di Serie C con il match tra i pugliesi, secondo forza del campionato, e gli irpini, terzi con 2 punti di ritardo dai prossimi dirimpettai. Ieri mattina, lungo Corso Vittorio Emanuele, parola agli appassionati e ai supporter biancoverdi per un sondaggio andato in onda nel corso di 0825 - Focus Serie C di cui, nel video in apertura, vi proponiamo la versione integrale.

Palpabile l'attesa, sempre più spazientita, dei sostenitori dei lupi che si auguravano che fossero stati già piazzati gli innesti necessari per ampliare la rosa e renderla più competitiva in vista dell'ormai imminente ripresa delle partite ufficiali dopo la sosta forzata determinata dalla nuova ondata pandemica. Particolarmente spazientiti, i tifosi, della telenovela Iemmello che si è conclusa poche ore dopo le interviste con il passaggio dell'attaccante dal Frosinone al Catanzaro.