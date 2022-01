Juve Stabia, a 696 TV Rubino annuncia: "In dirittura d'arrivo 3 acquisti" Il direttore sportivo ha svelato di chi si tratta e l'ormai imminente cessione di un attaccante

Calciomercato, in attesa dei movimenti in entrata dell'Avellino si muovono le altre squadre nel girone C di Serie C. Tre operazioni in entrata sono state pressoché pefrezionate dalla Juve Stabia. Nel corso della puntata di 0825 – Focus Serie C, andata in onda ieri sera su 696 TV, il direttore sportivo delle vespe, Raffaele Rubino, intervenuto in collegamento Skype, ha annunciato di aver raggiunto l'accordo per il ritorno a Castellammare di Stabia dell'esterno d'attacco, Tommaso Ceccarelli, che si è svincolato dal Catania. Ceccarelli era finito pure nel mirino dell'Avellino prima del veto di Braglia al suo arrivo all'ombra del Partenio per qualche vecchia ruggine proprio ai tempi della Juve Stabia. In dirittura d'arrivo l'affare di mercato che condurrà in gialloblù il portiere Andrea Dini, dalla Fidelis Andria, non appena sarà perfezionata l'uscita di Daniele Lazzari, così come lo scambio che porterà l'attaccante Ciro Panico alla Pro Vercelli in cambio del centrocampista, classe 2001, Bilal Erradi.