Avellino, blitz per Murano. Vicino l'arrivo dell'attaccante del Perugia Dopo il sì di Iemmello al Catanzaro, i biancoverdi pronti a chiudere per il centravanti

L'Avellino sarebbe pronto a chiudere per Jacopo Murano. Sfumato Pietro Iemmello, che si è accasato al Catanzaro, in giornata il club biancoverde avrebbe lanciato l'assalto all'attaccante in uscita dal Perugia. Con il club umbro, nelle scorse ore, si sarebbe sbloccate l'impasse e ridotta la sostanziale e sostanziosa forbice tra domanda e offerta anche grazie alla possibilità del club biancoverde di dirottare i soldi non investiti su Iemmello sul centravanti dei grifoni.

In mattinata, stando a indiscrezioni, si sarebbe consumato un summit a Montefalcione tra il presidente Angelo Antonio D'Agostino, suo figlio Giovanni, amministratore unico della IDC, il direttore sportivo Salvatore Di Somma e l'agente del calciatore, Andrea Cattoli, che, qualora l'indiscrezione fosse confermata, non sarebbe, ovviamente, arrivato fino in Irpinia per una visita casuale o interlocutoria.

L'Avellino avrebbe bruciato la concorrenza di Modena, Südtirol e Pescara e Murano dovrebbe essere già a disposizione di Braglia per la partita casalinga con il Monopoli smorzando anche i crescenti malumori della piazza. Condizionali d'obbligo in un mercato più che mai complesso e ricco di colpi di scena, ma la prima operazione in entrata sarebbe stata ormai pressoché definita.