Catanzaro, un altro colpo in attacco. Monterosi, definiti due arrivi Calciomercato, il punto su ufficialità e trattative nel girone C

Calciomercato in Serie C, ecco il punto sulle trattative. In casa Picerno si è ufficialmente conclusa l’avventura dell’attaccante Pietro Terranova, che ha risolto consensualmente il contatto che lo legava al club lucano. Accordo raggiunto, invece, sull’asse Virtus Francavilla – Monterosi Tuscia per quanto riguarda Joseph Ekuban: il fratello dell’attaccante del Genoa, che ha rinnovato il contratto con il club pugliese sino al 30 giugno 2024, sarà a disposizione del tecnico Menichini. Operazione a titolo temporaneo. Vicino ai laziali anche il giovane centrocampista Nicola Dipinto, in uscita dalla Fidelis Andria.

Il Catanzaro, dopo aver rinforzato il centrocampo, non si ferma a Pietro Iemmello per l’attacco. La dirigenza giallorossa ha definito l’arrivo di Tommaso Biasci. Il classe ’94 approda in Calabria dal Padova con la formula del prestito con diritto di riscatto. Una possibile uscita in casa Bari: Daniel Semenziato può accasarsi alla Viterbese. Senza pace il Messina: dopo l’addio di Pietro Lo Monaco, sembrerebbero vicine le dimissioni del direttore sportivo Christian Argurio.