Calciomercato Avellino, Ciciretti si allontana: è vicino al Como Il club biancoverde potrebbe vedersi costretto ad adottare il "piano B"

Amato Ciciretti si allontana dall'Avellino. Il fantasista si è avvicinato in maniera considerevole al Como, che gli garantirebbe l'opportunità di restare in Serie B. Che l'operazione per regalare a Braglia un esterno d'attacco di spessore non sarebbe stata semplice non è mai stato un mistero, proprio data la caratura tecnica del calciatore di proprietà del Pordenone.

Il legame con il direttore sportivo Salvatore Di Somma, instaurato e consolidato ai tempi del Benevento, con cui Ciciretti ha scritto le pagine più importanti della sua carriera guadagnandosi le luci della ribalta, ha, però, fatto sì che si aprisse uno spiraglio al trasferimento in prestito in Lega Pro, solo per l'Avellino, in mancanza di una valida proposta in Cadetteria. Proposta che sembra essere arrivata facendo calare in maniera piuttosto drastica la possibilità di vedere Ciciretti in biancoverde.

Ciciretti verso Como, l'Avellino verso il “piano B”, ma senza dover più attendere, in caso di "fumata nera", gli ultimi giorni di mercato. Ecco perché potrebbe essere tempistiva la virata su un esterno d'attacco esperto, pronto a scendere in campo, ma anche a non minare gli equilibri dello spogliatoio e a instaurare una sana competizione con Micovschi su cui la società ha puntato (triennale) e che vuole vedere valorizzato.