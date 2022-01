Starita: "Rammaricati per non aver difeso meglio il vantaggio" Avellino – Monopoli 2-2, l'attaccante: “Se giochiamo così ci toglieremo soddisfazioni”

Avellino – Monopoli 2-2, il commento dell'attaccante dei pugliesi, Ernesto Starita, autore del gol del momentaneo 0-1 nella gara al “Partenio-Lombardi”, valida per la ventitreesima giornata del girone C di Serie C: “C’è rammarico. Potevamo chiudere in vantaggio il primo tempo e magari cambiare le sorti della gara. Siamo stati bravi a recuperarla, abbiamo dimostrato di non mollare mai. Io la penso come mister Colombo, se giochiamo con questa cattiveria e determinazione ci toglieremo grandi soddisfazioni. Per quanto riguarda la mia esperienza, finora maturata nel Monopoli, lo scorso anno è stato di assestamento. Adesso sto bene, sia con il gruppo squadra, sia per come lavora l'allenatore”.