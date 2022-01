Bove: "Abbiamo preso 2 gol che non dovevamo subire. Ora sotto col Potenza" Avellino - Monopoli 2-2, il difensore: "Siamo amareggiati, proveremo a riscattarci in trasferta"

Avellino – Monopoli 2-2, il commento del difensore dei biancoverdi, Davide Bove tra i migliori in campo prima della disattenzione, in condominio con Dossena e Forte, che è costata il gol del pareggio dei pugliesi impedendo ai lupi di accorciare le distanze dal Bari, bloccato sul 3-3 al “San Nicola” dal Catania.

Palpabile l'amarezza del centrale difensivo al termine della gara valida per la ventitreesima giornata del girone C di Serie C, sia per l'andamento della partita, soprattutto per il modo in cui sono state incassate 2 reti dai gabbiani: “È andata male, abbiamo preso due gol che non dovevamo subire. Il primo da ripartenza da calcio di punizione, si doveva impedire la ripartenza in campo aperto; il secondo da una palla abbastanza alta e leggibile. Siamo amareggiati perché potevamo portare a casa i 3 punti. Ora riposiamo e dopo subito testa a domenica contro il Potenza. Andremo lì e cercheremo di conquistare la vittoria. Noi guardiamo partita dopo partita, lavoriamo ogni settimana per vincere”.