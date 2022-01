Maniero: "Se vogliamo lottare per il vertice continuando così sarà dura" Avellino - Monopoli 2-2, l'attaccante da leader: "In casa, purtroppo, conquistiamo pochi punti"

Avellino – Monopoli 2-2, il commento dell'attaccante dei biancoverdi irpini, Riccardo Maniero, grande protagonista del pomeriggio con una doppietta di pregevole fattura: non è bastata per portare a casa il successo. Restano i sette gol in campionato, cinque nelle ultime tre partite, le ultime due, quelle odierne, con tutto il repertorio di un grande bomber: prima gran colpo di testa, poi lob da killer dell'area di rigore: “Peccato per non aver conquistato i 3 punti, c’è rammarico. Ancora una volta abbiamo sprecato l’opportunità di accorciare sul Monopoli e sul Bari, questo fa rabbia. Abbiamo subito due gol che potevamo evitare. In casa, purtroppo, conquistiamo pochi punti, manca ancora qualcosa e ci lavoreremo".

Parole, poi, da leader: “Bisogna lottare per il vertice, ma se continuiamo così sarà dura dato l’andamento delle altre squadre. Sono contento per la doppietta di oggi, ho fatto bene nelle ultime partite. Pian piano tornerò al massimo della forma. Murano? Speriamo ci possa dare una mano”.