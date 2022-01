Braglia: "Inaccettabile subire gol così. Murano? Voglio che giochi con Maniero" Avellino - Monopoli 2-2, il tecnico: "Ecco perché ho deciso di cambiare Micovschi"

Avellino – Monopoli 2-2, il commento del tecnico dei biancoverdi, Piero Braglia: “Abbiamo fatto un discreto primo tempo subendo un gol che dovevamo evitare. Non si può prendere un gol così. Ci sono state abbastanza occasioni per portarci in vantaggio, siamo stati bravi a recuperare subito la gara con Maniero, ma nel secondo tempo è venuto fuori tutto ciò che abbiamo passato negli ultimi 15 giorni. Ragazzi che da positivi sono diventati negativi e non hanno potuto allenarsi. È logico che non sono brillanti. Dopo 20 minuti del secondo tempo abbiamo fatto fatica. Quello di Maniero è stato un colpo di classe, ma poi si è vista la stanchezza e la poca lucidità. È mancato l’equilibrio, ma dopo un mese di stop ci può stare. Dobbiamo riacquistare i ritmi, abbiamo tutto il girone di ritorno davanti”.

“Il cambio Micovschi – Di Francesco? Micovschi fatto bene, ma ha fatto mancare gli appoggi che servivano a Ciancio, alla lunga. Eravamo un attimo in difficoltà, ho voluto mettere un centrocampista in più, davanti alla difesa, per evitare le ripartenze sempre più frequenti del Monopoli, che ci stavano mettendo in difficoltà. Oggi non avevamo molto cambi. Scognamiglio si è aggregato al gruppo solo ieri. C’è rammarico, ma bisogna essere realisti. Abbiamo fatto ciò che potevamo. Murano? Penso che si completi bene con Maniero. Si dovrà trovare l’equilibrio per farli giocare insieme. È improponibile togliere uno dei due. Speriamo in un suo grande aiuto”.