Avellino - Monopoli 2-2, le pagelle Maniero si carica il peso dell'attacco sulle spalle. Ciancio in difficoltà contro Guiebre

Avellino – Monopoli 2-2, le pagelle.

Marcatori: pt 40’ Starita, 42’ Maniero; st 30’ Maniero, 38’ Arena.

Avellino (4-2-3-1)

Forte 5.5: Sostanzialmente incolpevole in occasione del gol di Starita, decisamente corresponsabile in occasione di quello di Arena. Meno sicuro e determinante rispetto alla scorsa stagione.

Ciancio 5: Non riesce a domare il pallone da cui nasce la ripartenza che porta il Monopoli in vantaggio. Poca spinta, tanta difficoltà in fase di appoggio. Guiebre lo mette in seria difficoltà.

Dossena 5.5: Stringe i denti e va in campo. Arena stacca tra lui e Bove pareggiando.

Bove 6: Inizia rischiando il rosso con un'entrata durissima, cresce in maniera esponenziale con il passare dei minuti facendo valere il fisico e giocando d'anticipo con ottime letture. Nel finale partecipa all'incertezza che permette ad Arena di pareggiare.

Tito 5.5: Non una prestazione formato macchina da cross, Viteritti riesce a sfondare in più di una circostanza nella ripresa.

Carriero 5.5: Tante sbavature e minor presenza in fase di interdizione rispetto al solito. Soffre, con Aloi, l'inferiorità numerica rispetto alla mediana dei dirimpettai.

Aloi 6: Illuminante il passaggio con cui manda Maniero in porta a siglare il 2-1. In balia degli avversari, come Carriero, in fase di non possesso (38’ st Sbraga sv: Neppure il tempo di entrare e il Monopoli pareggia, ma non per colpa sua. Continua il suo percorso da separato in casa).

Micovschi 6.5: Grandissimo impatto sulla partita. Sfiora il gol in avvio di gara, su punizione, spinge un paio di ripartenze a tutta velocità. Braglia lo sacrifica sull'altare dell'equilibrio tecnico-tattico, ma non avrebbe meritato di uscire (10’ st De Francesco 5: Andamento lento, non riesce a lasciare un segno tangibile sulla partita).

Kanoute 6.5: Quando accelera sono dolori per gli avversari. Quasi butta giù la porta con una botta terrificante. Sempre positivo, nell'accezione calcistica. Di questi tempi bene precisarla.

Di Gaudio 6.5: Si accende a sprazzi, ma dal sul piede parte il cross al bacio per la testa di Maniero che fa 1-1 (33’ st Mastalli 5.5: Resta un corpo inspiegabilmente estraneo, per talento e mezzi tecnici).

Maniero 7.5: Si carica il peso dell'attacco sulle spalle. Fa gol di testa, poi con un pallonetto al bacio: attaccante di razza e da qualche partita a questa parte sta tornando a dimostrarlo.

Braglia 5.5: Tira fuori Micovschi, che non stava demeritando affatto per cercare di rimediare all'inferiorità numerica a centrocampo. Di Gaudio, assist a parte, sembrava decisamente meno in palla. In panchina zero attaccanti da gettare nella mischia, tutt'altro che un alibi, Covid a parte, che evidenzia una gestione lacunosa dei tempi per le entrate e le uscite nel reparto avanzato.

Monopoli (3-5-2): Loria 6.5; Arena 6.5, Bizzotto 5.5, Tazzer 5.5 (35’ st Rossi sv); Viteritti 6, Piccinni 6.5 (25’ st Bussaglia 6), Vassallo 6, Langella 6.5 (35’ st D’Agostino 6), Guiebre 7.5; Grandolfo 5.5 (41’ st Fornasier sv), Starita 7 (41’ st Morrone sv). A disp.: Guido, Iuerino, De Santis, Romano, Nina, Borrelli, Novella. All.: Colombo 6.

Arbitro: Luciani della sezione di Roma 1 5.5. Assistenti: Vitali della sezione di Brescia e Stringini della sezione di Avezzano 5.5 e 6.