Giovanni D'Agostino: "Ennesimo pareggio deludente, Maniero un esempio" Post su Instagram del dirigente dell'Avellino: "Otterremo ciò che meriteremo di ottenere"

Da una parte l'amarezza per l'ennesimo pari stagionale, per un'altra occasione gettata alle ortiche per ridurre il gap dalla capolista Bari, dall'altra parole d'elogio per chi sta trascinando la squadra nelle ultime partite con uno score di tutto rispetto: 7 gol stagionale, 5 nelle ultime 3 partite.

Giovanni D'Agostino ha utilizzato Instagram per un lungo messaggio rivolto a Riccardo Maniero soffermandosi anche sulla ripresa del campionato e il momento dell'Avellino: “Riccardo ti voglio bene. Non dovrei fare questa sorte di “ode”, soprattutto dopo l’ennesimo deludente ed amarissimo pareggio. Dall’ultimo personale brutto periodo, però, ho imparato che quando senti di fare o dire una cosa conviene procedere senza remore per evitare di avere rimpianti o rimorsi irreversibili: nella buona e nella cattiva sorte. Quindi mi sento di elogiare un uomo, un professionista, un calciatore purtroppo atipico per gli eticamente brutti tempi che corrono in questo ambiente”.

“Mai un atteggiamento sopra le righe, mai una parola fuori posto, sempre pronto ad alleggerire la tensione, a tenere unito lo spogliatoio, a sorridere e soprattutto a dimostrare continuamente il proprio valore. Riccardo ti voglio bene anche per l’intervista post-gara di oggi, in cui, ancora una volta, mi stupisci per la tua immensa umiltà. Sei un lupo vero ed incarni totalmente quello che dovrebbe essere sempre lo spirito irpino”.

“Non molliamo, mai! Cercando di imparare dagli errori commessi e di trasformare questi momenti in rabbia e forza per riscattarsi, crediamoci. Otterremo ciò che meriteremo di ottenere. Passo dopo passo, giorno per giorno. Forza lupi, forza Avellino".

Immediata la risposta dell'attaccante, che ha ringraziato l'amministratore unico della IDC per le parole spese nei suoi confronti.